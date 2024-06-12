'O Zaman ve Orada' Serkan Keskin

“O Zaman ve Orada” başlıklı podcast serisinin moderatörlüğünü, performans alanında araştırma ve üretimlerini sürdüren Ayşe Draz ile akademisyen-dramaturg Özlem Hemiş üstleniyor. Beş bölümden oluşan seride, “Gösteri sanatları alanında bellek oluşturmanın önündeki güçlükler neler, geçmişin belleği ile gelecek nesiller arasında sürdürülebilir bir ilişki kurulmasının önemi nedir, sanatın dönüştürücü potansiyelini yarınlara taşımak hangi araçlarla mümkün kılınabilir?” sorularına yanıt aranıyor. Serinin son bölümü, oyuncu ve yönetmen Serkan Keskin’i konuk ediyor.

Serkan Keskin bu bölümde, Semaver Kumpanya'nın bellek katmanlarını açarken, 2000'lerin başında tiyatro yapmanın dinamiklerine yönelik, birlikte üretmenin lezzetini hatırlatan anılarla dinleyicileri buluşturuyor. SERKAN KESKİN KİMDİR? Oyuncu ve yönetmen Serkan Keskin, oyunculuk hayatına doğup büyüdüğü şehir olan İzmit'te başladı. 1997 yılında ünlü tiyatro yönetmeni Işıl Kasapoğlu'nun genel sanat yönetmenliğinde kurulan İzmit Şehir Tiyatrosu bünyesinde açılan tiyatro kursunda başladı. Kurs eğitiminin yanı sıra 1998-2001 yılları arasında İzmit Şehir Tiyatrosu'nun oyunlarında irili ufaklı roller aldı. İzmit Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptığı sırada, tiyatro eğitimini geliştirmek için İstanbul'a yerleşti. 1999-2002 yılları arasında yine Işıl Kasapoğlu'nun bölüm başkanı olduğu Akademi İstanbul tiyatro okulunda eğitim aldı. Tiyatro eğitimini tamamladıktan sonra 2002 yılında kurulan Semaver Kumpanya'ya katıldı. Uzun yıllar bu grupta oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Aynı zamanda, geçtiğimiz yıl prömiyerini yapan ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın aynı adlı romanından sahneye uyarlanan, Serdar Biliş’in uyarlama ve yönetmenliğini yaptığı Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde rol alıyor.