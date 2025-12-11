Habertürk
        Obezite görme bozukluklarına da neden olabiliyor | Sağlık Haberleri

        Obezite görme bozukluklarına da neden olabiliyor

        Türk Oftalmoloji Derneği Nörooftalmoloji Birimi Başkanı Prof. Dr. Feyza Önder, obezitenin kafa içi basınç artışına bağlı görme sinirlerini etkileyerek görme bozukluklarına neden olabildiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 16:58 Güncelleme: 11.12.2025 - 16:58
        Obezite görme bozukluklarına da neden olabiliyor
        Aynı zamanda İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniğinde görev yapan Önder, sağlık kongresi için geldiği Antalya'da, birçok hastalığa neden olan obezitenin göz sağlığını da olumsuz etkilediğini söyledi.

        Özellikle ergen ve genç kadınlarda fazla kilo sorunuyla sık karşılaştıklarını dile getiren Önder, "Fazla kilolu kişilerde, kafa içi basınç artışı gelişebiliyor. Bu kafa içi basınç artışı da direkt görme sinirlerini etkiliyor. Görme sinirlerine baskı yaparak görme sinirlerinde hasara ve görme kaybına yol açabiliyor. Tedaviden önce her zaman koruyucu hekimlik önde gelir. Özellikle hastalarımızın kilo almamasını, kilo aldılarsa da onu sağlıklı bir şekilde vermelerini öneriyoruz. İlk basamak kilonun verilmesi" diye konuştu.

        Özellikle kısa süre içinde hızlı kilo alımının çok önemli bir risk faktörü olduğunu vurgulayan Önder, kilo alımının artmış kafa içi basıncı nedeniyle baş ağrısı ve geçici görme kayıplarına yol açabildiğini kaydetti.

        Önder, hastaların baş ağrısı şikayetleri nedeniyle nöroloji uzmanlarına başvurduklarını ve nöroloji uzmanlarının da göz muayenesi için göz hekimlerine yönlendirmeleriyle kafa içi basınç artışı tanısının konulabildiğini belirtti.

        "BİLİNÇSİZ KULLANILAN ZAYIFLAMA İĞNELERİ DE GÖRME SORUNLARINA NEDEN OLABİLİYOR"

        Göz hekimleri olarak görme sinirinde ödem olup olmadığına baktıklarını anlatan Önder, şöyle devam etti: "Ödem olduğunda anlıyoruz ki kafa içi basınç artışı var, görme sinirindeki dolaşımı etkiliyor, görme sinirine zarar veriyor. İlk basamak kilo vermesini sağlamak, ikinci basamak kafa içi basınç artışını azaltıcı ilaçlarımız var. Fakat bu ilaçları uzun süre kullanmak sağlıklı değil. Hastaya mutlaka bir an önce kilosunu vermesini söylüyoruz. Ama bazı durumlarda görme kaybı hızlı ilerleyebiliyor. Çünkü hasta görmesi iyi olduğu halde görme alanı kötü olabiliyor. Onu ancak görme alanı testiyle anlayabiliyoruz. Görme keskinliği de düşüyorsa, hastaya cerrahi yöntemler öneriyoruz. Göz hekimlerinin yaptığı optik sinire yönelik cerrahi operasyon var. Beyin cerrahlarının yaptığı şant ameliyatları, girişimsel radyologlar tarafından yapılan operasyonlar var."

        Obeziteye bağlı görme bozukluklarının her yaş grubunda görüldüğünü ancak 20-40 yaş kadınlarda daha sık rastlandığını belirten Önder, anemi hastalığı ve küçük çocuklarda görülen orta kulak iltihaplarının da bazen beyin dolaşımını bozarak, kafa içi basınç artışına yol açabildiğine dikkati çekti.

        Önder, zayıflamak için bazen bilinçsizce zayıflama iğnelerinin kullanılabildiğini vurgulayarak, "Bu zayıflama ilaçlarının da görme sinirine bazı etkileri literatürde bildirildi. Tabii ilaçların kullanım öyküsü çok uzun değil. Ben de görme sinirindeki iletimi bozan, optik nöropati yapan birkaç olguyla karşılaştım. Bu ilaçlardan ziyade sağlıklı kilo verilmesini öneriyoruz" dedi.

