Ocakta dış ticaret açığı yükseldi

TÜİK ocak ayı dış ticaret verilerini açıkladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Ocak ayında yüzde 5.8 artarak 21 milyar 165 milyon dolar, ithalat yüzde 9.6 yükselerek 28 milyar 703 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Böylece ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.9 artarak 6 milyar 185 milyon dolardan, 7 milyar 538 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı söz konusu dönemde yüzde 76.4'ten yüzde 73.7'ye geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ocak ayında 1 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İHRACATTA ALMANYA İTHALATTA RUSYA İLK SIRADA

Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 782 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 371 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 280 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 12 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 979 milyon dolar ile Irak takip etti.

İthalatta ise Rusya ilk sırayı aldı. Ocak ayında Rusya'dan yapılan ithalat 4 milyar 399 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 86 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 854 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 430 milyon dolar ile ABD, 950 milyon dolar ile İtalya izledi.