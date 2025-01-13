Ocak halka arz takvimi: SPK üç firmanın daha halka arzına onay verdi
Ocak ayında arka arkaya gelen halka arzlar, yatırımcının dikkatini çekiyor. Bu ay halka arz olan firmalardan ülermak Ağır Sanayi ve Egeyapı Avrupa GYO halka arz sonuçları açıklandı, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret ise bu hafta talep toplayacak. İşte, 2025 Ocak halka arz takvimi...
Ocak ayı halka arz takvimi işliyor. Ocak ayında üç firma daha halka arz oluyor; Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret, Gülermak Ağır Sanayi ve Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Üç firmanın tüm halka arz detaylarına haberimizde yer verdik.
AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET HALKA ARZ OLUYOR
SPK bir firmanın daha halka arzına onay verdi; Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret halka arz oluyor. 3.7 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firma toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıtımı yapacak ve 15-16-17 Ocak tarihinde talep toplayacak.
AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET HALKA ARZ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Firmanın 8 Ocak'ta başlayan talep toplama süreci tamamlandı. Firma toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıttı. Kişi başına 3375 TL değerinde 27 lot düştü. Firmanın halka arzına toplamda 595 bin 287 kişi katıldı.
EGEYAPI AVRUPA GYO YARIN BORSADA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLIYOR
Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 8 Ocak itibarıyla talep toplama sürecini bitirdi ve halka arz sonuçları açıklandı. Firma toplamda 61 milyon 200 bin lot dağıttı. Kişi başına 1590 TL değerinde 106 lot düştü. Halka arza toplamda 348 bin 119 kişi katıldı. Firma yarın borsada işlem görmeye başlayacak.