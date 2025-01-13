AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET HALKA ARZ OLUYOR

SPK bir firmanın daha halka arzına onay verdi; Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret halka arz oluyor. 3.7 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firma toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot dağıtımı yapacak ve 15-16-17 Ocak tarihinde talep toplayacak.

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