Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 8 Ocak itibarıyla talep toplama sürecini bitirdi ve halka arz sonuçları açıklandı. Toplamda 61 milyon 200 bin lot dağıtan firmanın halka arzına 300 binden fazla yatırımcı katıldı. Şimdi ise BIST kodu 'EGEGY' olan firmanın borsada ne zaman işlem göreceği merak ediliyor. İşte, detaylar ve Egeyapı Avrupa GYO halka arz sonuçları...