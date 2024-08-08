Yerel medyada yer alan haberlere göre, Nargeolet'in ailesi, Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına Haziran 2023'te düzenlediği turistik gezide denizaltıdaki 5 kişinin ölümü nedeniyle OceanGate şirketini "ihmalle" suçladı.

Fransız Nargeolet ailesinin avukatlarından Matt Shaffer, OceanGate kurucu ortaklarından olan ve yolculuğu organize eden Stockton Rush'un "kendisinin ve diğer pek çok kişinin farkında olduğu tehlikeler konusunda mürettebat ve yolculara karşı açık sözlü" davranmadığını savundu.

OceanGate denizaltısında hayatını kaybeden Nargeolet'in ailesi, şirkete 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı.