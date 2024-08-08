Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya OceanGate denizaltısında ölen Fransız Nargeoletin ailesi 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı | Dış Haberler

        OceanGate denizaltısında ölen Fransız Nargeolet'in ailesi 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı

        Titanik gemisinin enkazına seferi sırasında patlayan Amerikalı OceanGate şirketine ait denizaltıda hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan Fransız Paul-Henri Nargeolet'in ailesi, şirkete 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:54 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nargeolet ailesinden OceanGate' dev tazminat davası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yerel medyada yer alan haberlere göre, Nargeolet'in ailesi, Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına Haziran 2023'te düzenlediği turistik gezide denizaltıdaki 5 kişinin ölümü nedeniyle OceanGate şirketini "ihmalle" suçladı.

        Fransız Nargeolet ailesinin avukatlarından Matt Shaffer, OceanGate kurucu ortaklarından olan ve yolculuğu organize eden Stockton Rush'un "kendisinin ve diğer pek çok kişinin farkında olduğu tehlikeler konusunda mürettebat ve yolculara karşı açık sözlü" davranmadığını savundu.

        OceanGate denizaltısında hayatını kaybeden Nargeolet'in ailesi, şirkete 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

        OceanGate isimli şirkete ait olan, yaklaşık 6,5 metre boyutundaki Titan isimli denizaltı, 18 Haziran 2023'te Titanik'in enkazını gözlemlemek için Atlantik Okyanusu'na dalmıştı.

        Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi hayatını kaybetmişti.

        Kazada, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet hayatını kaybetmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        Ünlü mankenin zor anları
        Ünlü mankenin zor anları
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox