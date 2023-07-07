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        OceanGate şirketi, Titan felaketinin ardından tüm faaliyetlerini durdurdu

        1912'de buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanic'in Atlas Okyanusu'ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltının katastorfik bir şekilde patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti. Titan denizaltısının sahibi OceanGate şirketi, tüm faaliyetlerini durdurdu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 08:02
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        Titanik gemisinin enkazına seferi sırasında patlayan ve 5 kişinin ölümüne sebep olan Titan denizaltısının sahibi OceanGate şirketi, tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

         

         

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        OceanGate'in resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, tüm keşif seferlerinin ve ticari faaliyetlerin askıya alındığı bildirildi.

         

         

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        Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi yaşamını yitirmişti.

         

         

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        Titan'a ait enkazın ilk parçaları, Kanada'nın St. John's limanında toplanmaya başlanmış, vinçlerle gemiden indirilen parçaların plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görülmüştü.

         

         

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        Titan'ın yüzeye çıkarılan ilk parçalarında insan kalıntısı bulunmuştu.

         

         

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        ABD ve Kanada, seferi sırasından kaybolan Titan denizaltısının patlamasıyla ilgili 24 Haziran'da soruşturma başlatmıştı.

        #OceanGate
        #titanic
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