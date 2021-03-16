Ödeşme Zamanı 2 oyuncuları kimler? Ödeşme Zamanı 2 filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başrolünü Scott Adkins'in aldığı Ödeşme Zamanı 2 filmiyle ilgili detaylar haberimizde...

ÖDEŞME ZAMANI 2 OYUNCULAR

Scott Adkins, Louis Mandylor, Vladimir Kulich

ÖDEŞME ZAMANI 2 KONUSU NEDİR?

French ve Sue, borç tahsildarlarıdır. Patronları Tommy’ye borçlu olan insanlara karşı en iyi bildikleri işi yaparlar; kafatası çatlatmak, kemik kırmak. İkili, Sue'nun ahlaksız eski sevgilisi olan kirli bir kumarhane sahibinden parayı almak için Las Vegas’a çağırılır. Onlar kumarhane sahibi ile uğraşırken, bir uyuşturucu baronu, ölen kardeşinin intikamını almak için French ve Sue’nun peşine düşer.