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        Haberler Bilgi Magazin ÖDÜL GECESİ! MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 29 Kasım 2024 MasterChef ödül oyununu kazanan açıklandı mı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

        MasterChef ödül oyunu için heyecan dorukta! Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadele devam ederken haftanın galibi merak konusu oldu. MasterChef yarışmacıları bıçaklar konsepti ile yarışıyor. Peki, MasterChef ödül oyununu kim, hangi takım kazandı, oyunu kazanan açıklandı mı? İşte MasterChef 29 Kasım Cuma ödül oyunu kazananı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 18:37 Güncelleme: 29.11.2024 - 18:37
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        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki rekabet dikkat çekerken şefler yarışmacılardan lezzetli yemekler hazırlamalarını istedi. Peki, 29 Kasım Cuma ödül oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

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        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? (29 KASIM)

        Belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (28 KASIM)

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu kazananı Mavi Takım oldu. Bireysel dokunulmazlığı Erim kazanırken, haftanın üçüncü eleme adayı Semih oldu.

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        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Erim bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        MAVİ TAKIM

        Beyza (Takım Kaptanı)

        Emre

        Kerem

        Alper

        Onur

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        KIRMIZI TAKIM

        Şirin (Takım Kaptanı)

        Eda

        Semih

        Erim

        Kaan

        MASTERCHEF KİM ELENDİ 24 KASIM?

        MasterChef'te elenen son isim Muratcan oldu.

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