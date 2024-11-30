MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayı belli oluyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te yarışmacılar arasındaki rekabet her geçen gün artıyor. MasterChef'in yeni bölümde, en başarısız tabağı yapan yarışmacı eleme potasına giden 4. eleme yarışmacı olacak. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? 30 Kasım 4. eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...