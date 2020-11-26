Ödüller bu akşam verilecek

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10'uncu Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde ödüller, bu akşam saat 19'da çevrim içi olarak düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Ödül töreni, https://www.youtube.com/channel/UC729QMQznVZ90lqk1... linkinden yayınlanacak.

Kazananlar dahil tüm filmlerin gösterimi 28 Kasım 2020 saat 23.59 'a kadar online.icapff.com adresinden devam edecek.