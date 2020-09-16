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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) eylül ayı Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı.

Kuruluş daha önce 2020 yılı için küresel ekonominin yüzde 6 daralacağını öngörmüştü. Son raporunda bunu yüzde 4.5'e revize etti. 2021 için küresel büyüme tahminini ise yüzde 5 olarak açıkladı.

OECD ayrıca Türkiye ekonomisi için 2020 daralma tahminini de yüzde 4.8'den 2.9'a çekti Ancak 2021 büyüme tahminini de yüzde 4.3'ten 3.9'a geriletti.

OECD'NİN BÜYÜME TAHMİNLERİ:

OECD ülkeleri arasında yayımlanan rapora göre bu yıl yüzde 1.8 ile Çin'in büyüme kaydetmesi bekleniyor. Dünyanın en büyük 2. ekonomisinin gelecek yıl ise gaza basarak yüzde 8 büyümesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ise tahminlere göre bu yıl yüzde 3.8 küçülecek ancak gelecek sene yüzde 4 büyüyerek kaybını telafi edecek.