Sürekli dirsek üstünde durmak nedir? Dirsek ve bilek sağlığınıza ne gibi zararları vardır?
Masa başı çalışanların farkında olmadan yaptıkları, dirseklerini uzun süre masanın üstünde tutmaktır. Farkında olunmasa da aslında ciddi bir problem olabilir. Sürekli dirseğe dayanmak, sinir sıkışmalarına neden olabilir. Erken müdahale, kalıcı hasarları önlemek için kritik öneme sahiptir.
Çoğunlukla ofis çalışanlarında görülen bir sorun olan dirsekte sinir sıkışması, diğer adıyla kübital tünel sendromudur. En sık karşılaşılan sinir sıkışma sendromları hakkında Nöroşirürji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz bilgiler verdi.
Kübital Tünel Sendromu
Dirsek seviyesinde sinir sıkışması olarak bilinen kübital tünel sendromu, serçe ve yüzük parmağında uyuşukluk ve güç kaybına neden olabilir.
Özellikle bu parmaklarda uyuşma hissi yaşayanlar için bu durum daha da önemlidir.
Nedenleri ve risk grupları
Dirseklerin sürekli masaya dayanması, ev hanımları gibi belirli meslek gruplarında dirsek desteği, sinir sıkışmasına yol açan davranışlardandır. Uzun dönemde bu davranışlar sinirin ezilmesine sebep olabilir.
Belirtiler
Ulnar sinir üzerindeki baskı, dirsek, ön kol, el bileği ve parmaklarda uyuşukluk, ağrı ve karıncalanma hissi yaratabilir. Bu tür durumlarda derhal bir beyin ve sinir cerrahına başvurulması önerilir.
Karpal Tünel Sendromu
Karpal tünel sendromu, medyan sinirin enflamasyonu sonucunda oluşur ve genellikle 40-60 yaş aralığındaki kadınlarda sık görülür.
Risk faktörleri
Ellerini aşırı kullanan meslek gruplarında, hamilelik, şeker hastalığı ve aşırı kilolu bireylerde görülme oranı artar.
Belirtiler
Eller ve bileklerde uyuşukluk, yanıcı ağrı, nesneleri tutmada güçlük ve özellikle geceleri artan şikayetler dikkate alınmalıdır
Tedavi yöntemleri
Tedavi için zaman kaybetmeden başvurulması önemlidir. Bileklik kullanımı, enflamasyonu giderici ilaçlar veya kortizon enjeksiyonları, tedavi seçenekleri arasındadır. Ayrıca, özel el ve bilek egzersizleri önerilebilir.