Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Ofis çalışanları dikkat! Sürekli dirseğe dayanmak ciddi sorunlara neden olabilir!

        Sürekli dirsek üstünde durmak nedir? Dirsek ve bilek sağlığınıza ne gibi zararları vardır?

        Masa başı çalışanların farkında olmadan yaptıkları, dirseklerini uzun süre masanın üstünde tutmaktır. Farkında olunmasa da aslında ciddi bir problem olabilir. Sürekli dirseğe dayanmak, sinir sıkışmalarına neden olabilir. Erken müdahale, kalıcı hasarları önlemek için kritik öneme sahiptir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 14:00 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çoğunlukla ofis çalışanlarında görülen bir sorun olan dirsekte sinir sıkışması, diğer adıyla kübital tünel sendromudur. En sık karşılaşılan sinir sıkışma sendromları hakkında Nöroşirürji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz bilgiler verdi.

        2

        Kübital Tünel Sendromu

        Dirsek seviyesinde sinir sıkışması olarak bilinen kübital tünel sendromu, serçe ve yüzük parmağında uyuşukluk ve güç kaybına neden olabilir.

        3

        Özellikle bu parmaklarda uyuşma hissi yaşayanlar için bu durum daha da önemlidir.

        4

        Nedenleri ve risk grupları

        Dirseklerin sürekli masaya dayanması, ev hanımları gibi belirli meslek gruplarında dirsek desteği, sinir sıkışmasına yol açan davranışlardandır. Uzun dönemde bu davranışlar sinirin ezilmesine sebep olabilir.

        5

        Belirtiler

        Ulnar sinir üzerindeki baskı, dirsek, ön kol, el bileği ve parmaklarda uyuşukluk, ağrı ve karıncalanma hissi yaratabilir. Bu tür durumlarda derhal bir beyin ve sinir cerrahına başvurulması önerilir.

        6

        Karpal Tünel Sendromu

        Karpal tünel sendromu, medyan sinirin enflamasyonu sonucunda oluşur ve genellikle 40-60 yaş aralığındaki kadınlarda sık görülür.

        7

        Risk faktörleri

        Ellerini aşırı kullanan meslek gruplarında, hamilelik, şeker hastalığı ve aşırı kilolu bireylerde görülme oranı artar.

        8

        Belirtiler

        Eller ve bileklerde uyuşukluk, yanıcı ağrı, nesneleri tutmada güçlük ve özellikle geceleri artan şikayetler dikkate alınmalıdır

        9

        Tedavi yöntemleri

        Tedavi için zaman kaybetmeden başvurulması önemlidir. Bileklik kullanımı, enflamasyonu giderici ilaçlar veya kortizon enjeksiyonları, tedavi seçenekleri arasındadır. Ayrıca, özel el ve bilek egzersizleri önerilebilir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Sayıştay'dan 'çifte harç' tespiti
        Sayıştay'dan 'çifte harç' tespiti
        Motosikletli haraç çetesi ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Motosikletli haraç çetesi ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Osimhen'e Çizme kancası!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar
        Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar
        Polis tarafından aranırken eski sevgilisini öldürdü!
        Polis tarafından aranırken eski sevgilisini öldürdü!
        Veda töreni düzenlendi
        Veda töreni düzenlendi
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?