Öfkeli koca dehşeti! Kayınpederini öldürdü, eşini yaraladı 0:00 / 0:00

AA

Akyurt ilçesinde kayınpederini bıçakla öldürüp eşini yaralayan kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, G.K. ile babası Gazi A'nın ikamet ettiği Yıldırım Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki daireye G.K'nin boşanma aşamasındaki eşi Fatih K. geldi.

Çocuklarını almak için geldiği iddia edilen Fatih K. ile evde bulunanlar arasında tartışma çıktı. AA'nın haberine göre; Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih K, eşi G.K. ve Gazi A'yı bıçakladıktan sonra kayınpederine ait otomobile hasar verdi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gazi A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı G.K. ise hastaneye kaldırıldı.

Cinayet zanlısı Fatih K.

Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kendi evinde yakalandı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.