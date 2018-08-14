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Yaşanan bu çirkin olay üstüne açıklama yapan Esra Oflaz, "Olayı duyduğumda beyin kanaması geçirdim, ne diyeceğimi bilemiyorum. Eğer bu olay gerçekten yaşandıysa, ağabeyim hak ettiği cezayı çekmeli. Bu doğrulanırsa, bende onunla bağımı koparacağım" dedi.