Oğan'ın açıklamasından sonra Ümit Özdağ'dan paylaşım

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Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ilk turunda yüzde 5,21 oy alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı Adayı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

ATA İttifakı'nın yüzde 2,23 ile en çok oy alan partisi Zafer Partisi'nin lideri Ümit Özdağ ise, Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

— Ümit Özdağ (@umitozdag) May 22, 2023

Özdağ'ın açıklaması şöyle:

"Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır."

Özdağ ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz cuma günü Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirmişti. İki lider bugün yeniden bu sefer CHP'nin ev sahipliğinde görüşecek.

Kılıçdaroğlu bugün ATA İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile de görüşmüş, Öz, Kılıçdaroğlu'na destek açıklamıştı.