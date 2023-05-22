Zafer Partisi Göç Bakanlığını istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Zafer Partisi Göç Bakanlığını istiyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Sinan Oğan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “Türkiye’nin göç ve göçmen politikasının bakanlık düzeyine çıkarılması, tek bir elden ve Zafer Partisi tarafından yönetilmesi” yönünde talebi olduğu öğrenildi. Özdağ, görüşmelerin ve parti kurmayları ile yapacağı değerlendirmelerin ardından kararını açıklayacak

Zafer Partisi Göç Bakanlığını istiyor

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5.2 oranında oy alan Sinan Oğan’ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamasının ardından Ata İttifakı’nın bileşenlerinden Zafer Partisi’nin de alacağı tutum merak ediliyor.

Zafer Partisi, AK Parti ve CHP’li kurmaylarla görüşme trafiğini sürdürüyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile bir araya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir ile bir araya gelen geleceği ve görüşme trafiğinin ardından bu akşam kurmayları ile bir karar vereceği öğrenildi.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in Zafer Partisi kulislerinden edindiği bilgiye göre, Zafer Partisi’nin yeni dönemde Cumhur İttifakı’ndan ve Millet İttifakı’ndan yapılan uzun siyasi mülahazaların ve değerlendirmelerin ardından “Türkiye’nin göç ve göçmen politikasının bakanlık düzeyine çıkarılması, tek bir elden ve Zafer Partisi tarafından yönetilmesi” yönünde tek bir talebi olduğu kaydedildi.

Kulislerde, Zafer partisi yetkilileri, Cumhur ve Millet ittifakı kurmayları ile yapılan görüşmelerde ülkedeki Suriyeli, Ortadoğu, Afgan, İran ve Pakistanlı gibi birçok kaçak yollarla ülkelerinden Türkiye’ye giriş yapan göçmenlerin ülkelerine geri dönüşlerine dair süreci yönetmek istediklerini ve bu yönde siyasi projeksiyonlarını hazırladıklarını ve bunu muhataplarına ilettikleri bildirildi.

Kulislerden alınan bilgiye göre, bu talebin Cumhur ve Millet ittifakı kurmaylarına iletildiği ve bu konuda Zafer Partisi’ne verilecek olumlu yanıta göre 13. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tutum ve tercihin belirleneceği öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Sinan Oğan'ın kararının ardından Ümit Özdağ'dan açıklama! Ümit Özdağ ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?
GÜNDEM Oğan'ın kararının ardından Özdağ'dan açıklama
Almanya Türkiye Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Almanya Türkiye Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Almanya-Türkiye arası kaç km?
Aksaray Kayseri Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Aksaray Kayseri Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Aksaray-Kayseri arası kaç km?
Adana Şanlıurfa Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Adana Şanlıurfa Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Adana-Şanlıurfa arası kaç km?
Afyon Eskişehir Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Afyon Eskişehir Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Afyon-Eskişehir arası kaç km?
Diyarbakır'daki taciz iddiasında meydan dayağı!
GÜNDEM Diyarbakır'daki taciz iddiasında meydan dayağı!
Kasap dehşeti! Müşterisine satırla saldırdı
GÜNDEM Kasap dehşeti! Müşterisine satırla saldırdı
Afyon Denizli Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Afyon Denizli Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Afyon-Denizli arası kaç km?
Adana İzmir Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Adana İzmir Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Adana-İzmir arası kaç km?
Trabzon'da bir garip olay! Heyelan korkusundan 1 aydır uyuyamıyorlar... - En son haberler
GÜNDEM Bir aydır gece gündüz nöbet tutuyorlar!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.