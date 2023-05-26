Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Sinan Oğan ve Mansur Yavaş arasında 'makam' polemiği yaşandı - Güncel haberler
ABONE OL

Sinan Oğan ve Mansur Yavaş arasında 'makam' polemiği yaşandı

ABB Başkanı Yavaş ile Sinan Oğan arasında, 'makam' polemiği yaşandı. Yavaş'ın, "Sayın Kılıçdaroğlu'ndan makam talebiniz oldu. Hem de 'Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem' dediniz" ifadelerine Oğan yanıt verdi. "Benim taleplerim olsaydı Kılıçdaroğlu hepsini karşılamaya hazırdı" diyen Oğan, "Benim için önemli olan bir makam, mevki talep etmek değil. Temel konu; ben ikna olmadım" şeklinde konuştu

Sinan Oğan ve Mansur Yavaş arasında 'makam' polemiği yaşandı - Güncel haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Dağılan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini belirtmişti.

Açıklamaların ardından ise Oğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında 'makam' polemiği yaşandı.

Yavaş, seçim çalışmaları için kullandığı sosyal medya hesabından Oğan'a, "Sayın Kılıçdaroğlu'ndan makam talebiniz oldu. Hem de 'Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem' dediniz. Cumhur İttifakı'ndan talebiniz olduğunu duymadık. Şimdi tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Oğan ise CNN Türk'te katıldığı televizyon programında şunları kaydetti: "Sayın Yavaş benim dostumdur. Bu seçim sürecinde de kamuoyuna deklare ettiğim fikirlerim vardı. Eğer Yavaş aday olsaydı, ben aday olmayacaktım. Eğer bir Türk milliyetçisi aday olsaydı, ben aday olmayacaktım. Ben 3 sene önce 'Bir Türk milliyetçisi aday olursa ben aday olmayacağım' dedim. Ve Türk milliyetçilerini adaysız bıraktılar. Ben 3 yıldır bu yönde çalışmalarımı sürdürüyorum. Sinan Oğan gönüllüleri bizim 3 yıldır ne yaptığımızı gayet iyi biliyor. 3 sene boyunca toplantılar yaptım. Orada bunları anlatmıştım, Siyasetin merkezine Türk milliyetçilerini oturtmalıyız ve HDP'yi Türk siyasetinin merkezinden uzaklaştırmalıyız. Biz bunları başardık.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN MAKAM TALEP ETMEK DEĞİL"

Sayın Yavaş aday olmadı, Kılıçdaroğlu oldu. Daha doğrusu adaylığını diretti ve herkese kabul ettirdi. Kılıçdaroğlu ile oturduğumuzda çok şey konuşuldu. Ben 'Tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz? Parlamentonda ağırlığınız yok' dedim. Ben bir Kılıçdaroğlu bir de Davutoğlu ile görüştüm. En son Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmem oldu. Ben de Sayın Özdağ ile randevusu olduğunu, bu konuları Özdağ ile konuşabileceğini söyledim.

Benim taleplerim olsaydı Kılıçdaroğlu hepsini karşılamaya hazırdı. Benim için önemli olan bir makam, mevki talep etmek değil. Temel konu; ben ikna olmadım. Bu seçimin HDP desteği olmadan alınabileceğini. Açık açık konuştuk. Ben aslında büyük bir fedakarlıkta bulundum. Yoksa ülke bir felakete sürüklenirdi. Yoksa pazarlıklar da yapılırdı, cumhurbaşkanı yardımcılıkları da alınırdı. Eğer Sayın Yavaş yanlış anlamışsa tekrar ifade edelim. "

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ayşecik cinayetinde 2 sanık hakkında yeni gelişme! - En son haberler
GÜNDEM Ayşecik cinayetinde 2 sanık hakkında yeni gelişme!
Son dakika: Fuat Oktay'dan Habertürk'e açıklamalar
GÜNDEM Fuat Oktay'dan Habertürk'e açıklamalar
Bursa Nilüfer'de iki grup arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı
GÜNDEM Kan donduran olay! Cinayet anı kamerada!
Kars'ta terör operasyonu: 11 gözaltı
GÜNDEM Kars'ta terör operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika: Zonguldak'ta 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 23 sanığa 383 yıl hapis!
GÜNDEM 2 kız çocuğuna cinsel istismar! 23 sanığa 383 yıl ...
İki grubun borç kavgasında cinayet
GÜNDEM İki grubun borç kavgasında cinayet
Bakan Kasapoğlu'ndan Habertürk'e özel açıklamalar
GÜNDEM Bakan Kasapoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
Arzu'yu kızının göz önünde katleden kocaya ağırlaştırılmış müebbet
GÜNDEM Arzu'yu kızının gözü önünde katleden kocaya ...
Son dakika haberler: Ankara'da sopayla döverek öldürülmüştü... İşte istenen ceza! - Güncel haberler
GÜNDEM Sopayla döverek öldürülmüştü! İşte istenen ceza!
Son dakika haberler: İstanbul Fatih'te pidecide yangın faciası: 3 ölü!
GÜNDEM İstanbul'da pidecide yangın faciası: 3 ölü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.