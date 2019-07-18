ÖGG sınav sonuçları açıkladı mı? 82.dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

30 Haziran 2019'da gerçekleştirilen Özel Güvenlik sınavı binlerce adayın katılımıyla tamamlanmıştı. Adaylar sınav sonuçlarını merakla beklerken ÖGG tarafından yapılan açıklama sonucunda sınavın açıklanma tarihi belli oldu. İşte o tarih ve ÖGG sınavı hakkında detaylı bilgi haberimizde...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sonuçlar 19 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Adaylar ÖGG sınav sonuçlarını kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Resmi siteye gitmek için tıklayınız

SINAV DEĞERLENDİRME VE YAZILI SINAVA İTİRAZ NASIL OLACAK?

Sınava itirazlar 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar 27-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında değerlendirilecek.

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın ÖZEL GÜVENLİK web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının ÖZEL GÜVENLİK web sitesinden de ilan edilecektir.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının ÖZEL GÜVENLİK web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.