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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 93. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

93. dönem özel güvenlik sınav sonuçları ile ilgili beklenen açıklamalar ardı ardına geldi. Sınava katılan binlerce adayın merakla beklediği müjdeli haber açıklandı. İşte 93. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları tarihi...

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 93. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Özel Güvenlik olarak iş hayatına devam etmek isteyen adaylar için düzenlenen ÖGG sınav sorularını erişime açıldı. Son zamanların en çok ilgi gören meslekleri arasında yer alan Özel Güvenlik Görevlisi için sınava katılan adaylar sonuçlara kilitlendi ancak henüz sonuç tarihi açıklanmadı.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 14 Ağustos Cumartesi günü düzenlenen ve özel güvenlik belgesine sahip olmak ya da sahip oldukları belgeleri yenilemek isteyen vatandaşların katılım sağladığı 93. ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına netlik kazandı.

Sınav sonuçları 3 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI EGM'DE NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor.

SINAV SORULARINA İTİRAZ

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.

4.2. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.

Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarında uyulacak esaslara ve sınav talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.

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