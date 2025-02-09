ÖGG sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş başladı. 9 Şubat tarihinde gerçekleşen Özel Güvenlik Görevlisi 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınavı soru ve cevapları 11 Şubat tarihinde erişime sunulacak. Sınavın tamamlanmasının ardından ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların gündemindeki yerini aldı. ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile sorgulanabilecek. Peki, "ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...