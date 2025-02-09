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        Haberler Bilgi Gündem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 EGM 113. Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınav sonucu sorgulama ekranı

        ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. ÖGG Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınav sonucu sorgulama

        113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı 9 Şubat Pazar günü gerçekleşti. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar ÖGG sonuçları için, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. 100 sorudan oluşan Özel Güvenlik sınavında her soru 1 puan değerinde olacak. Peki, "ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 16:41 Güncelleme: 10.02.2025 - 00:16
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        ÖGG sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş başladı. 9 Şubat tarihinde gerçekleşen Özel Güvenlik Görevlisi 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınavı soru ve cevapları 11 Şubat tarihinde erişime sunulacak. Sınavın tamamlanmasının ardından ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların gündemindeki yerini aldı. ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile sorgulanabilecek. Peki, "ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

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        113. DÖNEM ÖGG SINAVI TAMAMLANDI!

        113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınavı, 9 Şubat Pazar günü uygulandı.

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        ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        113. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 11 Şubat 2025 tarihinde erişime açılacak.

        12-14 Şubat 2025 tarihleri arasında adaylar yazılı sınav sorularına itiraz edebilecek. Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçları ise 21 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak.

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        ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖGG sınavı sonuçları, 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak.

        Adaylar yazılı sınav sonucuna 03-05 Mart 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek.

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        Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 6 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

        113. DÖNEM ÖGG KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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