Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 118. Dönem ÖGG sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 118. Dönem ÖGG sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavı sonuçları için nefesler tutuldu. Bugün gerçekleşen sınavda ter döken adaylar ''ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Adaylar, sınavdan aldıkları toplam puan, doğru-yanlış cevap sayıları ve başarı durumlarını detaylı şekilde görüntüleyebiliyor. Peki, 118. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2025 - 11:32 Güncelleme: 14.12.2025 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        118. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden erişime açılıyor. sınavın ardından sonuçlar, egm.gov.tr adresindeki Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile sorgulanabiliyor. İşte, ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarih ve diğer tüm detaylar

        2

        ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim Ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavına Ait Sınav Kılavuzu'nda yer alan tarih bilgileri şu şekilde:

        16.12.2025 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.

        17-19.12.2025 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

        26.12.2025 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

        02.01.2026 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

        05-07.01.2026 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

        08.01.2026 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

        ÖGG SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        3

        ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

        Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numarası, sınav adı, güvenlik kodu bilgileri girildikten sonra sorgulanabilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı