ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 118. Dönem ÖGG sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

118. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden erişime açılıyor. sınavın ardından sonuçlar, egm.gov.tr adresindeki Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile sorgulanabiliyor. İşte, ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarih ve diğer tüm detaylar