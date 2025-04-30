ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 114.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sonuçlarına nereden bakılır?

Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı 12 Nisan 2025 Cumartesi günü uygulandı. ÖGG sınav sonuçları için mayıs ayı işaret edildi. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 114. ÖGG sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?