ÖGG sınav sonucu sorgulama: Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 14 Aralık Pazar günü uygulanan sınavın ardından ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları, belirtilen tarihte Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) internet sitesi üzerinden adayların erişimine sunulacak. Peki, "Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
ÖGG sınav sonuçları için gözler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Özel Güvenlik Görevlisi sınavları bilindiği üzere 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Belirtilen tarihte sınava katılan adaylar, ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları 2 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar yazılı sınav sonucuna 5-7 Ocak 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek. Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 8 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.
ÖGG SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖGG sınav sonuçları online sistem üzerinden T.C. kimlik numaraları ile “onlineislemler.egm.gov.tr” veya “egm.gov.tr./ozelguvenlik” adreslerinden sorgulayarak öğrenebilecektir.