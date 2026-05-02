ÖGG sınavı ne zaman? İşte 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Tarihleri
Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavı için geri sayım tamamlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek ÖGG sınavının tarihi ve başlama saati adaylar tarafından merak ediliyor. 2026 yılına ait sınav takvimi, sınav süresi ve sonuç açıklama tarihiyle ilgili tüm ayrıntılar gündemde yer alıyor. İşte detaylar
Giriş: 02 Mayıs 2026 - 16:15
1
ÖGG sınavına girecek adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu hafta sonu düzenlenecek Özel Güvenlik Sınavı öncesinde adaylar, sınavın yapılacağı saat ve diğer detayları son kez gözden geçiriyor. Peki, ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
2
ÖGG SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 takvimine göre 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Sınavı, 3 Mayıs 2026 Pazar günü saat 10:00’da yapılacak.
3
ÖGG SINAVI KAÇ SAAT?
Adayların girdiği sınav türüne göre süreler değişiklik göstermektedir:
Silahsız Sınav: 100 soru – 120 dakika (2 saat)
Silahlı Sınav: 100 genel soru + 25 silah bilgisi sorusu – 150 dakika (2,5 saat)
Silah Farkı Sınavı: 25 soru – 30 dakika
Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ