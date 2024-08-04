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        Haberler Bilgi Yaşam ÖGG sınav tarihleri takvimi: Ağustos Özel Güvenlik ÖGG sınavı ne zaman 2024? İşte 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim sınavı tarihi

        ÖGG sınavı ne zaman 2024? 110. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınavı hangi gün yapılacak?

        ÖGG sınav takvimi 2024 yılı için belli oldu. Takvimde bu yıl 6 kez Özel Güvenlik Sınavı yapılacağı belirtildi. Yılın üçüncü ÖGG sınavı Haziran ayında gerçekleştirildi. Ağustos ayına girilmesiyle beraber ise tüm gözler sıradaki tarihe çevrilmiş durumda. Bu noktada binlerce aday Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim sınavı tarihi hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, ÖGG sınavı ne zaman 2024? Ağustos 110. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınavı hangi gün yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 16:40 Güncelleme: 04.08.2024 - 16:40
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        Özel Güvenlik Sınavı ÖGG takvimi 2024 Ağustos ayına girilmesiyle beraber gündeme geldi. Bu yıl şu ana kadar toplam 3 kez gerçekleştirilen ÖGG sınavı için tarih araştırmaları başladı. Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adaylar ‘’ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, hangi gün’’ sorusunun yanıtı için arama motorlarına yöneldi. 110. Temel Eğitim 86. Yenilime Eğitimi sınavı tarihi bilgisine takvimde yer verilmişti. İşte, EGM takvimi ile Özel Güvenlik sınavı tarihi…

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        AĞUSTOS 2024 ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

        110. Temel Eğitim 86. Yenilime Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı tarihi belli oldu.

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan duyuruya göre 110. Dönem ÖGG Sınavı, 25 Ağustos 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.

        EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın açıklamasına göre, ülke genelinde yapılacak olan Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı için aday, okul ve salon yerleştirme işlemleri tamamlandı.

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        ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        Adaylar, sınav giriş belgelerini 03-10 Ağustos 2024 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon Projesi (ÖGNET) üzerinden alabilecek.

        Ayrıca, adayların sınav giriş belgelerindeki fotoğraflarını kontrol etmeleri ve yanlış fotoğraf varsa 11 Ağustos'a kadar özel güvenlik eğitim kurumlarına düzeltme yapmaları gerekiyor.

        Sınav tarihine yaklaşırken adayların sınav belgelerini dikkatlice kontrol etmeleri ve sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamaları için belirtilen tarihlere uymaları önem taşıyor.

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        ÖGG 2024 SINAV TAKVİMİ

        Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitim sınavı: 20 Ekim 2024 Pazar

        Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitim sınavı: 15 Aralık 2024 Pazar

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