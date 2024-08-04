Özel Güvenlik Sınavı ÖGG takvimi 2024 Ağustos ayına girilmesiyle beraber gündeme geldi. Bu yıl şu ana kadar toplam 3 kez gerçekleştirilen ÖGG sınavı için tarih araştırmaları başladı. Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adaylar ‘’ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, hangi gün’’ sorusunun yanıtı için arama motorlarına yöneldi. 110. Temel Eğitim 86. Yenilime Eğitimi sınavı tarihi bilgisine takvimde yer verilmişti. İşte, EGM takvimi ile Özel Güvenlik sınavı tarihi…