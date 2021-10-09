Kılıçdaroğlu, kağıt toplayıcıları ile bir araya geldi

ÖGG sınav tarihleri, kayıt yaptıran kişiler tarafından sorgulanıyor. Silahlı ve silahsız Güvenlik Görevlisi olmak isteyenler eğitim kayıtlarının ardından yazılı sınava girecek. Peki, ÖGG sınavı ne zaman?

ÖGG SINAVI NE ZAMAN 2020

Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim Ve 70. Yenileme Eğitimi Sınavı 17 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.



SİLAHLI VE SİLAHSIZ GÜVENLİK GÖREVLİSİ EĞİTİMLERİ NASIL OLUYOR?

Silahlı ve silahsız Güvenlik Görevlisi olmak için aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Ayrıca Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.