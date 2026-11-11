ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

Garanti BBVA'dan dev yeşil finansman hedefi

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, COP31'de sürdürülebilir finansman, temiz enerji yatırımları ve tarımda yapay zeka kullanımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akten, BBVA'nın 2025-2029 dönemi için belirlediği 700 milyar euroluk sürdürülebilir finansman hedefinin yaklaşık yüzde 20'sinin Tü... Daha Fazla Göster Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, COP31'de sürdürülebilir finansman, temiz enerji yatırımları ve tarımda yapay zeka kullanımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akten, BBVA'nın 2025-2029 dönemi için belirlediği 700 milyar euroluk sürdürülebilir finansman hedefinin yaklaşık yüzde 20'sinin Türkiye'den beklendiğini söyledi Daha Az Göster