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        Haberler Bilgi ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

        ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları için adayların bekleyişi başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi ve sınavda başarılı olup olmadıklarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2026 ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte 123. dönem ÖGG sınav sonuç tarihi ve sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 01:47 Güncelleme:
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        Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylarla mevcut sertifikasını yenilemek isteyenler, 24 Ekim'de yapılan sınavın ardından sonuç takvimine odaklandı. Temel eğitim ve yenileme eğitimi sınavlarına katılan adaylar, doğru ve yanlış cevaplarını kontrol etmek ve başarı durumlarını öğrenmek istiyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak, ÖGG sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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        ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 123. Dönem Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının 13 Kasım 2026 Cuma günü açıklanması planlanıyor.

        24 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından başarı durumlarını resmî sistem üzerinden öğrenebilecek. Sonuçların erişime açılacağı saatle ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor.

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        ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        ÖGG sınav sonuçları açıklandığında adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesi üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek.

        Sonuç sorgulama işlemi için şu adımlar izlenebilecek:

        EGM'nin resmî internet sitesine girin.

        Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı bölümünü açın.

        Sınav sonuçları duyurusunu bulun.

        İlgili sonuç sorgulama bağlantısına tıklayın.

        İstenen bilgileri girerek sınav sonucunuzu görüntüleyin.

        Adayların sonuç bilgileri için resmî duyuruları takip etmeleri ve kişisel bilgilerini yalnızca güvenilir resmî ekranlarda kullanmaları gerekiyor.

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        ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Özel güvenlik sınav sonuçlarına ilişkin duyurular, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmî internet kanallarından takip edilebilir. Sonuçlar açıklandığında adaylar, duyuruda belirtilen sorgulama sistemi üzerinden başarı durumlarını kontrol edebilecek.

        Sınav sonuçları, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alma veya yenileme sürecindeki önemli aşamalardan biri olarak öne çıkıyor. Adayların sınav sonucunun yanı sıra kimlik kartı başvurusu için gerekli diğer koşulları da takip etmesi gerekiyor.

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