ÖGG soru ve cevapları açıklandı mı? Son dakika: ÖGG 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Sınavı sonuç tarihi belli oldu!

ÖGG soru ve cevapları açıklandı mı? Son dakika: ÖGG 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Sınavı sonuç tarihi belli oldu!

ÖGG 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Sınavı bugün yapıldı. Sınava giren özel güvenlik görevlisi adayları merak içerisinde sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Öte yandan gözler ise sınavın soru ve cevaplarında... Peki, ÖGG cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

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ÖGG SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava giren özel güvenlik görevlisi adayları sonuçları beklerken bir yandan da netlerini hesaplamak için soru ve cevapların yani ÖGG cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.