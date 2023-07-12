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Evlilikler zaman zaman zor süreçlerden geçebilir ve bazen sorunların kaynağı kayınvalide ve gelin arasındaki gerginlikler de olabilir. Ancak birazdan okuyacağınız hikâye, muhtemelen türünün tek örneği ve umuyoruz ki öyle de kalır.

Elizabeth Duncan, birçok evlilik yapan, sahte çekler yazan, genelev işleten ve sahte kimlikler kullanan bir kadındı. Altı çocuğu vardı; dört kız ve iki erkek. Ancak oğlu Frank onun için başkaydı. Bir savunma avukatı olan Frank'in her duruşmasına katılırdı. Frank'in bir üniversite derneğinde yaşadığı çok kısa bir ara dışında, 30 yaşında olan genç adam hayatı boyunca annesiyle yaşadı.