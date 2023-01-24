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Haberler Gündem 3. Sayfa Oğluna tokat atan arkadaşını öldüren sanığa 15 yıl hapis
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Bursa'da oğluna tokat atan arkadaşını öldüren sanığa indirimle 15 yıl hapis cezası

Bursa'da, oğluna tokat attığı gerekçesiyle tartıştığı arkadaşı Taner Durgut'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mustafa Tezcan'ın cezası belli oldu. Sanığa müebbet hapis veren mahkeme heyeti, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulayarak cezayı 15 yıla düşürdü

Oğluna tokat atan arkadaşını öldüren sanığa 15 yıl hapis
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DHA

Bursa'da Mustafa Tezcan'ın (42), oğluna tokat attığı gerekçesiyle tartıştığı arkadaşı Taner Durgut'u (45) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

Olay, 3 Ocak 2022'de, Gemlik ilçesi Osmaniye Mahallesi Sümer Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Tezcan, arkadaşı Taner Durgut ile evinde alkol almaya başladı. Bu sırada Taner Durgut, Tezcan'ın çocuğuna tokat atınca önce tartışma ardından kavga çıktı.

BIÇAKLAYIP, POLİSİ ARADI

Tezcan, mutfaktan aldığı bıçakla Durgut'u bıçakladı daha sonra da polisi arayarak arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Adrese sevk edilen ekipler, Taner Durgut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan Mustafa Tezcan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

"2 GÜN BOYUNCA GECE EVİME GELDİ"

Hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Mustafa Tezcan, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, Taner Durgut ile birkaç yıldır arkadaş olduklarını ve aralarında herhangi bir anlaşmazlık olmadığını belirterek, "Olaydan önce 2 gün boyunca gece saatlerinde evime geldi. Beraber alkol aldık" diye konuştu.

"DEDİKODU GEREKÇESİYLE BENİ VE OĞLUMU SUÇLADI"

Taner Durgut'un, kadınlarla dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle kendisini ve oğlunu suçladığını, 13 yaşındaki oğluna tokat attığını iddia eden Tezcan, "Sabaha kadar beni de yatırmayarak bu konuları tekrar söyleyip küfretmeye devam etti. En son kadınlarla dedikodusunu yaptığım gerekçesiyle bıçağını çekti, oğlum arada kaldı. Oğlumu odadan çıkardım, maktul benimle boğuşmaya devam etti. Koluma bıçak darbesi vurunca üzerimde taşıdığım çakıyı çıkarıp vurmaya başladım. Şuurumu kaybettiğim için kaç darbe vurduğumu hatırlamıyorum" dedi.

Taner Durgut
Taner Durgut

"AMBULANS GELENE KADAR YANIMDA ÖLDÜ"

Olay sonrası yaralı haldeyken Taner Durgut ile konuştuklarını ve birlikte ambulans çağırdıklarını söyleyen Mustafa Tezcan, "Ambulans gelene kadar maktul benim yanımda öldü. Ben de polisi arayarak teslim oldum. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Pişmanım" diye konuştu.

SAVCI, SAVUNMA BOYUTUNUN AŞILDIĞINI BELİRTTİ

Esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, sanığın, Taner Durgut'un vücudunun çeşitli yerlerine etki edecek çok sayıda bıçak darbesi vurduğunu, 7'sinin öldürücü darbe olduğunu belirterek bu nedenle haksız tahrik indirimi uygulanmamasını istedi. Sanığın eyleminde ısrarcı olduğu için meşru savunma boyutunun aşıldığını ve meşru savunmaya yönelik delil olmadığını belirten savcı, Mustafa Tezcan'ın müebbet ile cezalandırılmasını talep etti.

SANIĞA SON SÖZÜ SORULDU

Son sözü sorulan Mustafa Tezcan ise, "Ben böyle bir olayın olmasını istemezdim. Ben de mağdur oldum. Bir yıldır oğlumu göremiyorum. Pişmanım. Maktul, oğluma ve bana karşı olay anında saldırganlaşmıştır. Hakaret ve küfür etmiştir" dedi.

CEZADA HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucu müebbet verdiği Tezcan'a "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulayarak cezasını 15 yıla düşürerek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"İNDİRİM ALMASINI VİCDANEN KABUL ETMİYORUZ"

Öldürülen Taner Durgut'un yakınları ise savcının mütalaasında çok sayıda bıçak darbesi olmasını ve 7 bıçak darbesinin öldürücü nitelikte olduğunu belirttiğine dikkat çekerek, karara itiraz etti. Maktul yakınlarının avukatı Betül Ayaz Düzgün, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Sanığın indirim almasını vicdanen kabul edemiyoruz. Dosyayı istinafa götüreceğiz. İstinaf mahkemesinin itirazlarımızı inceleyerek dosyayı bozarak sanığın indirimsiz bir şekilde cezalandırılacağına inancımız tamdır. Sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Dosya, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) yeniden değerlendirilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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