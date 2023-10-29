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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak'ta evlat cinayeti: Tartıştığı oğlunu bıçakla öldürdü - Son dakika haberler

        Tartıştığı oğlunu bıçakla öldürdü

        Zonguldak'ta Recep Bayram, evlerinde tartıştığı oğlu Ersin Bayram'ı bıçakladı. Ağır yaralanan Ersin Bayram, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 16:03 Güncelleme: 29.10.2023 - 16:38
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        Oğlunu bıçakla öldürdü
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        Zonguldak'ta Recep Bayram (65), oğlu Ersin Bayram'ı (41) bıçaklayarak öldürdü.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Olay, dün gece saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde meydana geldi. Recep Bayram ile oğlu Ersin Bayram arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        MUTFAKTAN BIÇAK ALDI

        Tartışmanın büyümesiyle Recep Bayram, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile oğlu Ersin Bayram'ı bıçakladı. Evdeki diğer aile üyelerinin ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE KURTARILAMADI

        İlk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Bayram, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Jandarma tarafından gözaltına alınan Recep Bayram'ın sorgusu sürüyor.

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