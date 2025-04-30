Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!

Aksaray'a, 2 yıl önce tayini nedeniyle gelip emekli olan ve 6 ay önce de oturduğu eve taşınan Cesur Bulanık (46), önceki gün saat 17.00 sıralarında oğlu Y.T.B.'yi (14) odasına kilitledi.

OĞLU 112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ DHA'daki habere göre tabancayla eşi Nazmiye’yi (45) göğsünden vuran Cesur Bulanık, ardından namluyu kendi başına dayayıp ateşledi. Silah seslerini duyan Y.T.B., 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi.

SAĞLIK EKİBİ PENCEREDEN EVE GİRDİ İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Pencereden eve giren ekipler, çifti kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazmiye Bulanık'ın hayatına kaybettiği belirlendi.

EVLATLARI ŞOKA GİRDİ Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Cesur Bulanık da yaşamını yitirdi. Şok geçiren Y.T.B., ekipler tarafından sakinleştirilip Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

YAKINLARI CENAZEYİ ALDI Çiftin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından memleketleri Sivas'tan gelen yakınları tarafından alındı. Çiftin çocukları Y.T.B.'nin de teyzesine teslim edildiği öğrenildi.

5 SAYFALIK VEDA MEKTUBU Cenazeleri teslim alan yakınlarından Cesur Bulanık'ın teyzesinin oğlu Soner Erdoğan, “Polisten aldığımız bilgiye göre 5 sayfalık bir veda mektubu bulunmuş. Mektupta birlikte intihar etme kararı aldıkları ve yan yana defnedilmek istediklerinin yazılı olduğu belirtildi.