OGM 3 bin 477 sözleşmeli destek personeli alıyor! OGM destek personeli başvuruları ne zaman başlıyor?
Orman Genel Müdürlüğü 3 bin 477 sözleşmeli destek personeli yapıyor. Farklı şehirlerde görevlendirilecek personeller, KPSS puanına göre sıralanacak. Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak. Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. İşte, OGM 3 bin 477 personel alımına dair tüm detaylar...
Orman Genel Müdürlüğü, farklı illerde görevlendirmek üzere 3 bin 477 destek personel alıyor. Temizlik, şoförlük, evrak işleri gibi görev alanlarına sahip olacak destek personellerinin KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor. Peki, OGM 3 bin 477 personel alımı başvuru tarihleri ne zaman?
OGM 3477 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Adaylar 17.03.2025 – 28.03.2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 28.03.2025 tarihi gecesi saat 23:59' da sona erecektir.
OGM 3477 PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARDA OLACAK?
OGM, 3 bin 477 kadoyu destek personeli görevi için açtı. Farklı şehirlerde görevlendirilecek personellerin görev tanımları şöyle;
Destek personeli (Temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri)
Destek personeli (Şoför, operatör)
OGM 3477 PERSONEL ALIMI ÖZEL BAŞURU ŞARTLARI
Destek Personeli (Şoför – Operatör)
1. Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,
2. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3. Psikoteknik belgesine sahip olmak,
4. B Sınıfı sürücü belgesine en az 2 yıldır sahip olmak,
5. Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak,
6. Yapılacak görev gereği 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
7. İhtiyaç halinde, alınacak operatörlük belgesi ile iş makinası ve araçları kullanılmasına engel durumu olmamak,
8. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde şoför olarak görev yapmasına engel bir durumu olmadığı ibareli) sağlık
kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
9. Son başvuru tarihi itibariyle 22 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
10. Cinsiyeti Erkek olmak.
Destek Personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri)
1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.),
3. Son başvuru tarihi itibariyle 22 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak.
Destek personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri) olarak istihdam edilecekler aşağıda belirtilen hizmetleri yürütecektir;
• Hizmet birimlerinin temizlik hizmeti ile ilgili verilen işleri yapmak.
• Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak.
• Görevlendirildikleri birimlerin bürolarında fiziksel veya elektronik ortamda evrak derleme, düzenleme, taşıma ve arşivleme işlerini yapmak.
• Görevlendirildikleri birimlerde yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.