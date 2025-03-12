Grönland'da seçimi bağımsızlık yanlıları kazandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı istemesinin yarattığı gerilim dalgası içinde seçime giden ada halkı, 2021 yılındaki seçimde yüzde 9,1 oy alan Demokrat Parti'yi bu seçimlerde yüzde 29,9 oy vererek ilk sıraya taşıdı.

Liberal bir parti olarak öne çıkan Demokraatit, ABD'ye bağlanmayı kesin olarak reddederken; Danimarka'dan 'hızla' ayrılmaya da soğuk yaklaşıyor. Parti, kendi tarihinin rekor oyuna ulaştı.

Hızlı bir şekilde bağımsızlığın kazanılması gerektiğini savunan muhalefet partisi Naleraq ise yüzde 24,5'lik oyla ikinci sırada yer aldı.

Mevcut hükümet olan sosyalist Inuit Ataqatigiit partisi ise 2021'de aldığı yüzde 37,4 oyu yüzde 21,6'ya düşürerek sandıktan büyük yara aldı.

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2021 yılında yüzde 30'la ikinci sırada yer alan sosyal demokrat çizgideki Siumut partisi de Inuit Ataqatigiit gibi sandıktan yara alarak 15 puan kaybetti ve yüzde 14,88'e geriledi.

Donald Trump, göreve geldiğinden bu yana, Danimarka'ya bağlı yarı özerk bir bölge olan Grönland'ı ABD'nin güvenlik çıkarları için hayati önem taşıdığını söyleyerek ABD'nin bir parçası haline getirme sözü veriyor ancak bu fikir çoğu Grönlandlı tarafından reddediliyor.

Sadece 57 bin nüfusa sahip olan bu geniş ada, eriyen buzulların kaynaklarını daha erişilebilir hale getirdiği ve yeni nakliye rotaları açtığı Kuzey Kutbu'nda hakimiyet için jeopolitik bir yarışın merkez üslerinden biri durumunda. Hem Rusya hem de Çin'in bölgedeki askeri faaliyetlerini yoğunlaştırdığı biliniyor.