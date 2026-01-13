Orman Genel Müdürlüğü'nün 496 sözleşmeli personel alımı başvuruları geçtiğimiz ay tamamlandı. Başvuruların ardından yerleştirme işlemi, her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak yapılacak. Bu kapsamda “OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kadro ve branş dağılımı nasıl?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...