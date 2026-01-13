Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem OGM 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? OGM başvuru sonucu sorgulama ekranı

        OGM 496 sözleşmeli personel alımı: OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alımı başvurularının 2025 Aralık ayında tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara döndü. KPSS puanı esas alınarak yapılan başvurular sonucunda mühendis, avukat, diyetisyen, şoför, güvenlik görevlisi gibi birçok kadroya alım gerçekleştirilecek. Peki, OGM sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilir? İşte tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 12:45 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Orman Genel Müdürlüğü'nün 496 sözleşmeli personel alımı başvuruları geçtiğimiz ay tamamlandı. Başvuruların ardından yerleştirme işlemi, her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak yapılacak. Bu kapsamda “OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kadro ve branş dağılımı nasıl?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        OGM 496 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvuruları 20 Kasım – 4 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlandı.

        OGM personel alımı başvuru sonuçları ise henüz açıklanmadı. Sonuç tarihi ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

        3

        OGM 496 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        OGM personel alımı başvuru sonuçları https://www.ogm.gov.tr/tr web sitesi üzerinden açıklanacak.

        OGM 496 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        4

        OGM 496 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

        Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü’ne 496 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

        Bu doğrultuda,

        Lisans mezunu 20 mühendis, 30 büro personeli, 4 avukat, 2 biyolog ve 1 diyetisyen,

        Ön lisans mezunu 1 laborant ve 2 tekniker,

        Ortaöğretim mezunu 1 koruma ve güvenlik görevlisi, 296 şoför-operatör, 2 garson, 2 bulaşıkçı ile 135 temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri görevlisi olmak üzere toplam 496 personel alımı yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Uyuşturucu ticaretinden eski savcıya 6 yıl 8 ay polise 26 yıl hapis!
        Uyuşturucu ticaretinden eski savcıya 6 yıl 8 ay polise 26 yıl hapis!
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"