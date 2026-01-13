OGM 496 sözleşmeli personel alımı: OGM personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alımı başvurularının 2025 Aralık ayında tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara döndü. KPSS puanı esas alınarak yapılan başvurular sonucunda mühendis, avukat, diyetisyen, şoför, güvenlik görevlisi gibi birçok kadroya alım gerçekleştirilecek. Peki, OGM sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilir? İşte tüm detaylar haberimizde...
Orman Genel Müdürlüğü'nün 496 sözleşmeli personel alımı başvuruları geçtiğimiz ay tamamlandı. Başvuruların ardından yerleştirme işlemi, her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak yapılacak. Bu kapsamda “OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kadro ve branş dağılımı nasıl?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
OGM 496 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvuruları 20 Kasım – 4 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlandı.
OGM personel alımı başvuru sonuçları ise henüz açıklanmadı. Sonuç tarihi ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
OGM 496 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
OGM personel alımı başvuru sonuçları https://www.ogm.gov.tr/tr web sitesi üzerinden açıklanacak.
OGM 496 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü’ne 496 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.
Bu doğrultuda,
Lisans mezunu 20 mühendis, 30 büro personeli, 4 avukat, 2 biyolog ve 1 diyetisyen,
Ön lisans mezunu 1 laborant ve 2 tekniker,
Ortaöğretim mezunu 1 koruma ve güvenlik görevlisi, 296 şoför-operatör, 2 garson, 2 bulaşıkçı ile 135 temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri görevlisi olmak üzere toplam 496 personel alımı yapılacak.