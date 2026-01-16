OGM PERSONEL ALIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Genel Evraklar

- Ek-1 Yerleştirme Başvuru Formu (Eksiksiz ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır.),

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

- Mezun Belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir.),

- Adli Sicil Belgesi (Güncel olması gerekmekte olup E-Devlet üzerinden de alınabilir.),

- E-devlet sistemi üzerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı, (Barkotlu belge olarak alınması gerekmekte olup İşyeri Unvan Listesinin de bulunmasına dikkat edilecektir.),

- 4 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmak.),

- Askerlik Durum Belgesi

Özel evraklar için ise OGM’nin web sitesinde yayımladığı duyurudan erişilebilir.

OGM 496 PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME SONUÇLARI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ