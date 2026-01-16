OGM 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı! OGM personel alımı sonuçlarına nasıl bakılır?
Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları bugün itibarıyla açıklandı. KPSS puanı baz alınarak yapılan yerleştirme sonrası mühendis, avukat, şoför, güvenlik görevlisi gibi birçok kadroya alım yapıldı. Peki, OGM sözleşmeli personel alımı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir, gerekli belgeler neler? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
Orman Genel Müdürlüğü 496 personel alımı yerleştirme süreci tamamlandı. Yerleştirmeler, her ilde en yüksek KPSS puanına göre sıralanarak yapıldı. OGM başvuru sonuçları 16 Ocak bugün itibarıyla ogm.gov.tr web sitesinden duyuruldu. Bu kapsamda “OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçlarına nasıl bakılır?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte detaylar...
OGM 496 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI
OGM 496 sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları 16 Ocak 2026 bugün itibarıyla açıklandı.
OGM 496 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
OGM personel alımı başvuru sonuçlarına ogm.gov.tr/tr web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.
OGM PERSONEL ALIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Genel Evraklar
- Ek-1 Yerleştirme Başvuru Formu (Eksiksiz ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır.),
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
- Mezun Belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir.),
- Adli Sicil Belgesi (Güncel olması gerekmekte olup E-Devlet üzerinden de alınabilir.),
- E-devlet sistemi üzerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı, (Barkotlu belge olarak alınması gerekmekte olup İşyeri Unvan Listesinin de bulunmasına dikkat edilecektir.),
- 4 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmak.),
- Askerlik Durum Belgesi
Özel evraklar için ise OGM’nin web sitesinde yayımladığı duyurudan erişilebilir.
