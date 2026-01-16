Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem OGM 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nasıl bakılır? OGM başvuru sonucu sorgulama ekranı

        OGM 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı! OGM personel alımı sonuçlarına nasıl bakılır?

        Orman Genel Müdürlüğü 496 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları bugün itibarıyla açıklandı. KPSS puanı baz alınarak yapılan yerleştirme sonrası mühendis, avukat, şoför, güvenlik görevlisi gibi birçok kadroya alım yapıldı. Peki, OGM sözleşmeli personel alımı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir, gerekli belgeler neler? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 14:09 Güncelleme: 16.01.2026 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Orman Genel Müdürlüğü 496 personel alımı yerleştirme süreci tamamlandı. Yerleştirmeler, her ilde en yüksek KPSS puanına göre sıralanarak yapıldı. OGM başvuru sonuçları 16 Ocak bugün itibarıyla ogm.gov.tr web sitesinden duyuruldu. Bu kapsamda “OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçlarına nasıl bakılır?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte detaylar...

        2

        OGM 496 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

        OGM 496 sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları 16 Ocak 2026 bugün itibarıyla açıklandı.

        3

        OGM 496 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        OGM personel alımı başvuru sonuçlarına ogm.gov.tr/tr web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

        OGM 496 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        4

        OGM PERSONEL ALIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER

        Genel Evraklar

        - Ek-1 Yerleştirme Başvuru Formu (Eksiksiz ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır.),

        - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

        - Mezun Belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir.),

        - Adli Sicil Belgesi (Güncel olması gerekmekte olup E-Devlet üzerinden de alınabilir.),

        - E-devlet sistemi üzerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı, (Barkotlu belge olarak alınması gerekmekte olup İşyeri Unvan Listesinin de bulunmasına dikkat edilecektir.),

        - 4 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmak.),

        - Askerlik Durum Belgesi

        Özel evraklar için ise OGM’nin web sitesinde yayımladığı duyurudan erişilebilir.

        OGM 496 PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME SONUÇLARI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Rodrigo Becao ve Cenk Tosun, Kasımpaşa'da!
        Rodrigo Becao ve Cenk Tosun, Kasımpaşa'da!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Kahreden olay... Plastik sanılan gözlük camı çocuğu kör etti!
        Kahreden olay... Plastik sanılan gözlük camı çocuğu kör etti!
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor
        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Fahiş site aidatlarına son
        Fahiş site aidatlarına son