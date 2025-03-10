OGM İŞÇİ ALIMI İLANI YAYIMLANDI! 4500 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere geçici işçi alımı ilanı yayımladı.

İlanda şu ifadelere yer verildi:

‘’​Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Orman İşçisi pozisyonunda 3105, Arazöz Şoförü pozisyonunda 812, Dozer Operatörü pozisyonunda 160, Greyder Operatörü pozisyonunda 233, Ekskavatör Operatörü pozisyonunda 122, İş Makinesi Operatörü pozisyonunda 36 ve Traktör Operatörü pozisyonunda 32 olmak üzere toplamda 4500 geçici işçi alımı yapılacaktır.

Açık iş ilanları 10-14/03/2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacaklardır.

Orman İşçisi, Arazöz Şoförü, Dozer Operatörü, Greyder Operatörü, Ekskavatör Operatörü, İş Makinesi Operatörü ve Traktör Operatörü unvanlarına başvuran adaylar arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır.

Bu adaylar için kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır. Aday işçilerin idaremizde uygulanan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi dört ay olarak uygulanacaktır.’’