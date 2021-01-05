Exxen dizilerinin ilk bölümleri bu akşam TV8'de! Acun Medya'nın yeni dijital yayın platformu Exxen'de yayınlanacak olan Öğrenci Evi dizisi merak ediliyor. Yeni yılda yayına başlaması beklenen Exxen'de seyirci karşısına çıkacak olan Öğrenci Evi dizisinin yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta oturuyor. Öğrenci Evi dizisi oyuncuları kim? Öğrenci Evi dizisi konusu ne?
ÖĞRENCİ EVİ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?
Bertan Asllani
Baran Bölükbaşı
Zülal Sude Güler
Samet Kaan Kuyucu
Ozan Güçlü
Merve Nur Bengi
Serra Pirinç
Yakup Can
Dilara Güldemiral
ÖĞRENCİ EVİ DİZİSİ KONUSU NE?
"Aynı çatı altında dört öğrenci, hepsinin farklı bir hikayesi var... Onları daha yakından tanımaya hazır mısınız" sloganıyla tanıtılan Öğrenci Evi dizisi birbirinden farklı 9 gencin Üniversitede yollarının kesişmesini ve arkadaş olmalarını konu alıyor.
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