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        Haberler Gündem Çevre Öğrenciler 2 ayda yarım ton atık pil topladı | Son dakika haberleri

        Erzincan'da öğrenciler doğayı korumak için 2 ayda yarım ton atık pil topladı

        Erzincan'da Üzümlü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından doğayı korumak amacıyla başlatılan kampanyaya destek olan öğrenciler, iki ayda 547 kilogram atık pil topladı. Kampanyada dereceye giren öğrenciler, para ödüllerini SMA hastası öğrenciye ve Filistin'e bağışladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:33 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:34
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        Öğrenciler 2 ayda yarım ton atık pil topladı
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        Erzincan'da Üzümlü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından doğayı korumak amacıyla Kasım 2024'te "Doğanın Pili Bitmesin" sloganıyla kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında Üzümlü Gençlik Merkezi görevlileri, okullarda broşür dağıttı, öğrencilere atık pillerin doğaya verdiği zararı anlattı.

        Öğrenciler, velilerinin de desteğiyle iki ayda topladığı 547 kilogram atık pili gençlik merkezi bahçesine getirdi.

        Nusret Yılmaz İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Asil Çınar Kafkas'ın, 141 kilogramla en çok atık pil toplayan öğrenci seçildiği kampanyada toplanan atıklar geri dönüşüm için ilgili merkezlere gönderildi.

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        Kampanyada dereceye giren öğrenciler, para ödüllerini SMA hastası öğrenciye ve Filistin'e bağışladı.

        Üzümlü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Selami Sezer, iki ay süren kampanyayı sonuçlandırdıklarını söyledi.

        Öğrencilerin yarım tonu aşkın atık pil topladığını ifade eden Sezer, şöyle konuştu:

        "Bu proje kapsamında gençlik merkezi müdürümüz, gençlik liderlerimiz, ilçe merkezi ve ilçe merkezine bağlı köy okulları vardı, oraları gezdiler. Projenin sunumlarını yaptılar ve atık pilin zararlarını anlattılar. Çevreye verebileceği zehirli maddelerin insan vücuduna, sağlığımıza aşırı derecede zarar verebileceğini anlattılar. Öğrencilerimiz ve muhtarlarla da görüşerek oradaki halkı da bu konuda bilgilendirdiler. Sonuç olarak 550 kilograma yakın pil toplandı. Az da olsa öğrencileri küçük bir ödülle ödüllendirdik. En çok atık pil toplayanlardan birinciye, ikinciye ve üçüncüye ödüller verdik. Birinci seçilen öğrencimiz, ödülünü ilçemizde bulunan SMA hastasına bağışladı. Üçüncüsü ise para ödülünü Filistin'e gönderdi."

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        Kampanyada birinci olan Asil Çınar Kafkas, atık pillerin doğaya çok zarar verdiğini anlatarak, "Ben de komşularımdan, akrabalarımdan bütün pilleri topladım. Babamla da bütün kurumları gezdik. Piller doğaya çok zararlı. Pilleri doğaya, çöpe atmamamız gerekiyor. Atık pil kutusuna atmamız gerekiyor. Ben ilçe birincisi oldum. En çok pili ben topladım. 5 bin lira aldım. Parayı da SMA hastası olan Alparslan bebeğe bağışlayacağım" diye konuştu.

        Üçüncü olan 3. sınıf öğrencisi Sümeyye Betül Gül de arkadaşlarından, komşularından, birçok kişiden yardım alarak pil topladığını ifade ederek, "Pilleri doğaya atmamayı, çevreyi korumayı öğrendim. Çevreyi korumak için pilleri topladık. Para ödülünü ben Gazze'ye gönderdim orada ki kardeşlerimize yiyecek yapılsın diye" dedi.

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