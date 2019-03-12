Antalya'da, edinilen bilgiye göre bugün saat 12.30 sırasında, Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinden kent merkezine seyir halinde olan S.Ş. idaresindeki 07 UR 344 plakalı kamyonun şoförü, yaya geçidine inen bir yayayı görünce yavaşladı. Bu sırada arkadan seyir halinde bulunan ve içinde özel bir üniversitenin erkek masa tenisi takımını taşıyan K.G. yönetimindeki minibüs kamyona arkadan çarptı.

MİNİBÜSE DE OTOMOBİL ÇARPTI

İHA'da yer alan habere göre, minibüse de A.D. idaresindeki bir otomobil arkadan çarptı. Kazada minibüs ve otomobilin ön tarafı hurdaya döndü. Otomobil ve minibüste yaralanan 6 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası Gazi Bulvarı’nda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yolda kalan minibüsü, polis ve vatandaşlar iterek kenara çekti. İstanbul özel üniversitenin Erkek Masa Tenisi Takımı'nın, Kemer’de düzenlenen Üniversitelerarası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’na katılmak için İstanbul’dan Antalya’ya geldiği öğrenildi. Sporcuların valizlerini kazaya karıştan minibüsten polis ekibi aldı.

"YAYAYA YOL VERDİ"

Kazayı gören güvenlik görevlisi Yasemin Altıntaş, "İşe gidiyordum, yaya yoluna geldim. Benden önce birisi koşarak karşıya geçti. Ben yaya yoluna inince ileriden beni gören kamyon yavaşlamaya başladı. Yaya yolunda durdu, arkadan gelen araç kamyona arkadan çarptı" dedi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.