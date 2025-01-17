Öğrenciyi taciz eden servis şoförü yakalandı
İstanbul'da bir servis şoförü, 18 yaşından küçük kıza mesaj atarak taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı
Giriş: 17.01.2025 - 21:09 Güncelleme: 17.01.2025 - 21:09
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan içerik üzerine çalışma başlattı.
İncelemelerde, servis şoförü G.Ç'nin (52), H.Y'ye (16) mesaj atarak taciz ettiği belirlendi.
Ekipler, şüpheliyi Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yakaladı.
"Cinsel taciz" suçundan gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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