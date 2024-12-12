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        Haberler Bilgi Yaşam Öğretmen Akademi Giriş Sınavı soru ve konu dağılımı belli mi? MEB ÖSYM 2025 AGS sınavı ne zaman?

        Öğretmen Akademi Giriş Sınavı soru ve konu dağılımı belli mi? AGS sınavı ne zaman?

        Öğretmenlik Mesleği Kanunu uyarınca öğretmen adaylarının Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabulü; ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS)" sonuçları doğrultusunda yapılacak. 2025 yılı AGS'de yer alacak soru sayısı açıklandı. İşte AGS hakkında güncel bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 15:34 Güncelleme: 12.12.2024 - 15:34
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        AGS sınavının detayları öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyor. 13 Temmuz 2025'te gerçekleşecek olan MEB AGS sınavı 80 soruluk AGS oturumu ve 50 soruluk ÖABT oturumu olmak üzere 2 oturumda gerçekleşecek.

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        AGS 2025 NE ZAMAN?

        10 Ekim 2024 tarihli ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile öğretmen olarak istihdam edileceklerin, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarının birinden mezun ve Akademi tarafından verilecek hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçileceğine yönelik düzenlemeler yapıldı.

        ÖSYM tarafından 13 Temmuz 2025'te uygulanacak MEB-AGS'nin detayları belli oldu.

        2 OTURUMDA DÜZENLENECEK

        Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

        Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

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        Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.

        Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.

        ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak.

        SINAVIN KAPSAMI

        Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak.

        Sınav, sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk millî eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayacak.

        ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak.

        Öte yandan, sınava ilişkin detaylı açıklamaların ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından yapılması bekleniyor.

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