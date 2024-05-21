Milli Eğitim Bakanlığı, 87 farklı branşta atanmak üzere 20 bin sözleşmeli öğretmen alıyor. Adayların başvurusunun kabul edilmesi için KPSS'den en az 50 puan alması gerekiyor. 20 Mayıs itibarıyla öğretmen atamaları için başvurular başladı. İşte, öğretmen ataması başvuru ekranı ve sözlü sınav tarihleri...