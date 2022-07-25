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Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu son gün ne zaman, şartları neler?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri ve şartları araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmenlik alımı detayları merak ediliyor. 18 Temmuz'da başlayan sözleşmeli öğretmenlik başvurularının ne zaman sona ereceği araştırılıyor. İşte MEB ile öğretmen atama takvimi ve kontenjanları

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  • Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları 2022: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman sona erecek, şartları neler? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru ekranı

    Atama bekleyen binlerce öğrtmen adayının gündeminde sözleşmeli öğretmenlik alımı detayları yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz aylarda 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacağını açıklamıştı.  Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınmaya başlamasıyla son başvuru tarihi araştırılıyor. İşte öğretmen atama takvimi tarihleri ve kontenjan kadro dağılımı hakkında merak edilen detaylar...
  • Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları 2022: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman sona erecek, şartları neler? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru ekranı

    20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI ÖN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18 - 26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacağını söyledi. 
  • Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları 2022: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman sona erecek, şartları neler? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru ekranı

    ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuruları Ek-4 Takvim'de belirtilen 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında, ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

    Adaylar, e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sözleşmeli öğretmen atama başvuru ekranına giriş yapabilecekler.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI ÖN BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ
  • Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları 2022: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman sona erecek, şartları neler? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru ekranı

    MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU!

    Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini paylaştı. İşte öğretmen atama tarihleri:

    18 - 26 Temmuz Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması

    29 Temmuz Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı

    1 - 13 Ağustos Sözlü Sınavların Yapılması

    16 Ağustos  Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı

    17 - 18 Ağustos Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların alınması

    22 Ağustos Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması

    27 - 31 Ağustos Atama Tercihlerinin Alınması

    01 Eylül Atama Sonuçlarının Açıklanması!

    20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları 2022: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman sona erecek, şartları neler? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru ekranı

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkvatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlarıtaşımak,

    Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanlarınihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim AlanÖğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik FormasyonProgramı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıylatamamlamış olmak,

    Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkinTalim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararınagöre atama yapılacak alana uygun olmak,

    Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamındasözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından,Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinde sayılanistisnalar hariç olmak üzere fesih tarihinden itibaren bir yıl bekleme süresinitamamlamış olmak,
  • Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları 2022: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman sona erecek, şartları neler? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru ekranı

    Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir cezaalmamış olmak,

    Bakanlığımıza 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenolarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmaktaiken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yılbekleme süresini tamamlamış olmak,

    2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri(KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

    Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim KuruluBaşkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

    Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılıKanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak,şartları aranacaktır.
  • Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları 2022: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman sona erecek, şartları neler? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru ekranı

    ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kanal 7'de katıldığı canlı yayın programında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

    Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.
  • Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları 2022: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman sona erecek, şartları neler? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru ekranı

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı canlı yayında öğretmen atamalarına ilişkin açıklaması şu şekilde;

    "Son 20 yılda öğretmen sayımızda çok ciddi bir artış oldu. Başarıdaki ana etkenlerden biri bu." diyen Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, öğretmenlerin sisteme kazandırılması için çok büyük fedakarlıklar yaptı. 1,2 milyon öğretmen olan bir eğitim sistemimiz var. Yaklaşık yüzde 75'i son 19 yılda atandı. 500 bin öğretmen varken bunların yüzde 40'ı kadındı. Şimdi 1,2 milyon öğretmenin yüzde 59'u kadın." 

    ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ

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