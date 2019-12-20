Görüldüğü gibi değil! Hepsi şantaj için

Öğretmen ataması 2020 ne zaman olacak? Soruları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin detayları resmi internet sayfasında yayınladı. KPSS puanı üzerinden başvuruların gerçekleşeceği öğretmen atamaları ile ilgili detaylar haberimizde...

ÖĞRETMEN ATAMASI 2020 NE ZAMAN?

Milyonlarca öğretmen adayının hayaline kavuşabileceği öğretmen ataması başvuruları 6-10 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Belirtilen şartlara göre uygun bulunan sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruda bulunabilecek.

ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adayların başvuru yapabilmesi için KPSS'den 50 ve üzeri puan almış olması gerekiyor. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınav başvuruları https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilebilecek.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,

- Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

- Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

- Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz)istenecektir.

- Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, elektronik başvuru formunda beyan alınacaktır.

MEB ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ 2020

Başvurular 06-10 Ocak 2020 tarihlerinde başlayacak. 21 Ocak tarihinde ise adayların sınava gireceği merkezler belli olacak. 5-22 Şubat tarihleri arasında sözlü sınav mülakatı gerçekleştirilecek, sınav sonuçları ise 25 Şubat'ta açıklanacak. Sınavı kazanan adaylar, 9-13 Mart tarihlerinde tercih yapabilecekler. Tercih sonuçları ise 18 Mart tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ (OCAK 2020) SN ALAN KODU ALAN ADI TABAN PUANI KONTENJAN SAYISI 1 7028 Adalet 50 19 2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 50 3 3 2246 Almanca 50 138 4 7092 Arapça 50 399 5 2265 Beden Eğitimi (*) 50 711 6 1119 Bilişim Teknolojileri 50 201 7 1123 Biyoloji 50 93 8 4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 50 8 9 1963 Büro Yönetimi 50 8 10 1207 Coğrafya 50 147 11 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50 41 12 7109 Denizcilik / Gemi Yönetimi 50 1 13 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 50 1 14 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 50 1836 15 7035 El San.Tek./El Sanatları 50 2 16 7036 El San.Tek./Nakış 50 1 17 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 50 20 18 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 50 19 19 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 50 8 20 1371 Felsefe 50 136 21 7136 Fen Bilimleri 50 1002 22 1390 Fizik 50 156 23 1417 Fransızca 50 1 24 4951 Gazetecilik 50 1 25 7044 Gıda Teknolojisi 50 1 26 7135 Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 50 1 27 7102 Görsel Sanatlar 50 443 28 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 50 2 29 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 50 1 30 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 50 1 31 7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 50 1 32 7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 50 5 33 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 50 3 34 7113 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 50 1 35 7114 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 50 1 36 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 50 394 37 1715 İlköğretim Matematik 50 1699 38 1524 İngilizce 50 1731 39 7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 50 1 40 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 50 1 41 7091 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 50 3 42 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 50 151 43 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 50 1 44 4968 Kuyumculuk Teknolojisi 50 3 45 7096 Laboratuvar Hizmetleri 50 2 46 7120 Maden Teknolojisi 50 2 47 7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 50 1 48 1700 Matbaa/Matbaa Teknolojisi 50 1 49 2353 Matematik 50 501 50 4972 Metal Teknolojisi 50 1 51 7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 50 12 52 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 50 15

SN ALAN KODU ALAN ADI TABAN PUANI KONTENJAN SAYISI 53 4976 Muhasebe ve Finansman 50 4 54 1822 Müzik 50 348 55 4439 Okul Öncesi Öğrt 50 1513 56 7106 Özel Eğitim 50 1093 57 2368 Psikoloji 50 2 58 2838 Radyo-Televizyon 50 3 59 7061 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 50 2 60 7064 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik 50 1 61 7103 Rehberlik 50 1257 62 4883 Rusça 50 1 63 2403 Sınıf Öğretmenliği 50 3007 64 7119 Sivil Havacılık 50 4 65 2510 Sosyal Bilgiler 50 684 66 7117 Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 50 2 67 2036 Tarih 50 197 68 7101 Tasarım Teknolojileri 50 4 69 4900 Teknoloji ve Tasarım 50 102 70 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 50 5 71 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 50 384 72 2143 Türkçe 50 1293 73 7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 50 4 74 7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 50 2 75 4991 Ulaştırma Hizmetleri 50 10 76 7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) 50 1 77 7108 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) 50 1 78 7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 10 79 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 50 56 GENEL TOPLAM 19921 (*) Beden Eğitimi alanına ayrılan toplam 790 kontenjanın 79'u daha sonra yapılacak olan Millî Sporcuların atama işlemi için kullanılacaktır.

SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ

1 Adana 2 Ankara 3 Antalya 4 Bursa 5 Erzurum 6 Gaziantep 7 İstanbul 8 İzmir 9 Konya 10 Malatya 11 Mardin 12 Muğla 13 Kocaeli 14 Samsun 15 Sivas 16 Trabzon 17 Van

No Yeterlik Puan Değeri Verilen Puan Bölüm Toplamı 1 EĞİTİM BİLİMLERİ 0-10 2 GENEL KÜLTÜR BİLGİSİ 0-10

No Yeterlik Puan Değeri Verilen Puan Bölüm Toplamı 1 Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama yapabilir. 0-4 2 Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir. 0-4 3 Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir. 0-4 4 Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder. 0-4 5 Cümleleri düzgün ve açık olup uzun cümle içeren açıklamalarda bile vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dil bilgisi kurallarına uyar. 0-4

İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ

No Yeterlik Puan Değeri Verilen Puan Bölüm Toplamı 1 Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır. 0-4 2 Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar. 0-4 3 Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim olabilmektedir. 0-4 4 Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar. 0-4 5 Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile karşısındakileri etkileyecek ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir. 0-4

BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI

No Yeterlik Puan Değeri Verilen Puan Bölüm Toplamı 1 Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir. 0-4 2 Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder. 0-4 3 Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla ilişkilendirerek ifade eder. 0-4 4 Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir. 0-4 5 Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır. 0-4

TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ VE EĞİTİMCİLİK NİTELİKLERİ