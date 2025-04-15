Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ÖĞRETMEN ATAMASI 2025 SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 25 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı nasıl olacak?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 25 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "10 bini Milli Eğitim Akademisi olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Bu kapsamda, 25 bin öğretmen ataması detayları merak ediliyor. Peki, 25 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı? İşte konu ile ilgili güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 19:33 Güncelleme: 15.04.2025 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları gündeme geldi. 15 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Son dakika gelişmesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda, "25 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, atama takvimi açıklandı mı, branş dağılımı nasıl?" soruları yanıtını arıyor. İşte ayrıntılar...

        2

        KABİNE KARARLARI AÇIKLANDI: ATAMA MÜJDESİ!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kapsamında, 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını müjdeledi.

        3

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU: "25 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK"

        "10 bini Milli Eğitim Akademesine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini bugün gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız kapsamlı bilgilendirmeyi önümüzdeki dönemlerde yapacak."

        4

        25 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

        25 bin öğretmen ataması tarihi ve branş dağılımının önümüzdeki dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

        5

        25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrıntıların önümüzdeki dönemlerde paylaşılması durumunda haberimize eklenecektir.

        6
        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gözyaşlarına boğuldu: 30 yıllık emeğim mahvoldu
        Gözyaşlarına boğuldu: 30 yıllık emeğim mahvoldu
        Süper Lig'de golcülerin 2025 yılı performansları
        Süper Lig'de golcülerin 2025 yılı performansları
        Zirai don vurdu! Soğuklara veda
        Zirai don vurdu! Soğuklara veda
        Temizlikçiyi öldürüp parçalamıştı! Müebbet hapis
        Temizlikçiyi öldürüp parçalamıştı! Müebbet hapis
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Trump'tan Harvard'a "ültimatom"
        Trump'tan Harvard'a "ültimatom"
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”