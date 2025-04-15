Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 25 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "10 bini Milli Eğitim Akademisi olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Bu kapsamda, 25 bin öğretmen ataması detayları merak ediliyor. Peki, 25 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı? İşte konu ile ilgili güncel bilgiler...
Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları gündeme geldi. 15 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Son dakika gelişmesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda, "25 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, atama takvimi açıklandı mı, branş dağılımı nasıl?" soruları yanıtını arıyor. İşte ayrıntılar...
KABİNE KARARLARI AÇIKLANDI: ATAMA MÜJDESİ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kapsamında, 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını müjdeledi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU: "25 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK"
"10 bini Milli Eğitim Akademesine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini bugün gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız kapsamlı bilgilendirmeyi önümüzdeki dönemlerde yapacak."
25 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
25 bin öğretmen ataması tarihi ve branş dağılımının önümüzdeki dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.
25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrıntıların önümüzdeki dönemlerde paylaşılması durumunda haberimize eklenecektir.