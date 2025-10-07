Öğretmen ataması ne zaman? MEB 10 bin öğretmen ataması kadro, branş dağılımı ve kontenjanları belli mi?

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılı öğretmen atamalarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde duyurulacağını açıkladı.

MEB'den daha önce konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir."

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA EN FAZLA ALIM YAPILAN BRANŞLAR

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında Sınıf Öğretmenliği 4378, Özel Eğitim Öğretmenliği 3087, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 1802, Okul Öncesi Öğretmenliği 1321, İngilizce Öğretmenliği için 757 kadro açıklanmıştı. En az alımın yapıldığı Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Almanca, Arapça öğretmenliği yer almıştı.