Şubat 2020 tarihinde başlayan ve sadece 4 bölümüyle ekranlara gelebilen Öğretmen dizisinin çekimleri pandemi nedeniyle durmuştu. Normal hayata dönüş ile birlikte çekimleri başlasa da istenilen reytinge ulaşamadı. Peki Öğretmen final mi yapacak? Detaylar haberimizin devamında...

ÖĞRETMEN DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Öğretmen dizisi 9. bölümünde final yapacağı iddia ediliyor. Geçtiğimiz sezon Fox Tv ekranlarında reyting rekorları kıran dizi, yeni sezonda aynı başarıyı gösteremedi. İlk yayınlandığı sezon aldığı reyting başarısını , bu sezon gösteremeyince; dizinin final yapma kararı aldığı söyleniyor.

MED Yapım-MF Yapım imzalı dizinin yönetmenliğini Koray Kerimoğlu yapıyor. İlker Kaleli, Ceren Moray ile Afra Saraçoğlu’ nun başrollerini oynuyor. Sen Çal Kapımı dizisini reytinglerini etkilememek adına, Öğretmen Dizisi Pazar günü yayınlanmaya başlamıştı.

ÖĞRETMEN DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPACAK?

Fox Tv kanalında yayınlanan Öğretmen dizisi Japon yapımı Hiragi’s Homeroom’dan uyarlandı. Dizinin orijinali 10 bölüm olarak yayınlanmıştı. Öğretmen dizisinin 36 bölüm süreceği, 2021’de ekranlara veda edeceği planlanıyordu. Fakat dizi reyting savaşına yenik düşerek final kararı aldığı iddia ediliyor. Öğretmen dizisi son bölümüyle Total reyting grubunda ilk 10’a giremezken, AB’de ise 7. sırada yer alabildi. Öğretmen dizisi, İdealist bir öğretmenin oldukça sıra dışı bir yolla öğrencilerine ders verme hikayesi anlatılıyor.