Öğretmen dizisi oyuncuları kimler? Öğretmen dizisi ne zaman başlayacak? soruları yayınlanan fragmanıyla dikkatleri üstüne çeken dizi ile ilgili detayları merak eden izleyiciler tarafından soruluyor. İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu gibi isimleri başrolünde barındıran Öğretmen dizisi için bilinen ayrıntılar haberimizde.

ÖĞRETMEN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Koray Kerimoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı Öğretmen dizisinin başlangıç tarihi belli oldu. Öğretmen dizisinin 4 Mart 2020 Çarşamba günü saat 20.00'de Fox Tv'de ilk bölümü yayınlanacak.

ÖĞRETMEN DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA

Öğretmen dizisi, 2019 yılında yayınlanan Japon yapımı Hiragi’s Homeroom’dan uyarlama olarak çekiliyor.

ÖĞRETMEN DİZİSİ FRAGMANI

ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol’un paylaşacağı Öğretmen dizisinin oyuncu kadrosunda, Ramazan Mert Demir, Efekan Can, Elif Ceren Balıkçı, Ezgi Gör, Can Bartu Aslan, Hasan Şahintürk, Beran Soysal, Hakan Dinçkol, İsmail Karagöz, Cansın Şenel, Doğa Özüm, Bensu Uğur, Özgür Civelek, Göksü Melek Ulucan, Seyit Nizam Yılmaz, Burak Can Aras, Deniz Özgür, Ömer Furkan Eroğlan ve Metehan Parıltı gibi isimler yer alıyor.

ÖĞRETMEN DİZİSİ KONUSU NE?

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

Çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.